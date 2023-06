Start des Festivals Flogging Molly eröffnen Rock am Ring mit deutlicher Botschaft

Nürburgring · Was man weiß: Flogging Molly können einer Menge ordentlich einheizen. Was man zum Auftakt von Rock am Ring gelernt hat: Sie sind auch gut darin, wichtige Botschaften zu senden.

02.06.2023, 14:58 Uhr

Sänger Dave King von Flogging Molly zum Auftakt von Rock am Ring. Foto: Julia Nemesheimer/JULIA NEMESHEIMER

Von Christian Thome Redaktion Eifel

Es ist das Jahr 1982. Michelle gewinnt den Eurovision Songcontest für Deutschland. Ihr Song, Sie wissen es: „Ein bisschen Frieden.“ Konnte man musikalisch gut oder schlecht finden, war aber eine Botschaft.