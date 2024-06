Rock am Ring 2024 Hanabie liefern erstklassiges Debüt bei Rock am Ring ab

Die Orbit Stage bei Rock am Ring ist dafür bekannt, ungewohnten und jungen Künstlern eine Bühne beim größten Rockfestival Deutschlands zu bieten. Größen wie Kraftklub oder Electric Callboy fingen einst auch genau dort an. Auch Hanabie bewies am Sonntag, dass es absolut kein Fehler war, einer aufstrebenden Band aus Japan eine Chance zu geben. Zufriedene Fan-Gesichter und eine Metalshow vom Allerfeinsten versprechen, dass der Auftritt von Hanabie wohl garantiert nicht der letzte am Ring gewesen ist.