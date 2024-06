Rock am Ring 2024 Was Avril Lavigne mit japanischen Metalcore zu tun hat – Die Band Hanabie im Interview (Video)

Bei ihrem allerersten Festival-Auftritt in Deutschland haben die vier Frauen von Hanabie bei Rock am Ring keinen Stein auf dem andern gelassen. Was die Japanerinnen antreibt, welche Bands eine Rolle in ihrem Leben spielen und was sie von deutschem Bier halten, haben uns Yukina (Screams), Matsuri (Gesang und Gitarre), Hettsu (Bass) und Chika (Schlagzeug) im Interview verraten.