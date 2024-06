Rock am Ring 2024 Das nächste The Prodigy? – Pendulum feiern Ring-Rückkehr nach 14 Jahren

Ältere Festivalgänger erinnern sich vielleicht noch an den letzten Auftritt von Pendulum 2010 bei Rock am Ring. Damals räumte die australisch-britische Band mit ihrem ungewohnten Mix aus Drum-and-Bass und Rock oder Metal einen Preis nach dem anderen ab. 2012 verstreute sich die Gruppe jedoch in alle Winde, als zwei der Mitglieder die Band Knife Party gründeten. Fast zehn Jahre lang wurde es still um Pendulum, bis sich die Band 2020 neu formierte.