Timetable für 2024 Shitstorm zu Rock am Ring: Warum viele Fans nur die Hälfte ihrer Bands sehen werden

Es ist zugegebenermaßen nicht einfach, ein Großevent mit über 70 Bands und Zehntausenden Besuchern zu planen. In einem Punkt haben sich die Organisatoren von Rock am Ring jedoch in diesem Jahr schon im Vorhinein in die Nesseln gesetzt. Im diese Woche veröffentlichten Timetable überschneiden sich die bekanntesten Bands und Genres im Line-Up, wodurch Fans wahrscheinlich viele ihrer Lieblings-Bands verpassen werden.