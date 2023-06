Kontaktloses Bezahlen So bekommen Besucher von Rock am Ring ihr Chip-Restgeld zurück

Bargeld wird bei Rock am Ring keines mehr verwendet. So auch in diesem Jahr, als an den Festivalbändchen wieder ein rechteckiger Chip angebracht war. Auf diesen konnten sich die Besucher über verschiedene Portale oder die Website von Rock am Ring Geld laden, das sie dann ausgeben konnten. Positiv, denn so konnte keiner Geld auf dem Gelände verlieren. Mit dem Chip wurde neben Speisen und Getränken unter anderem auch das Merchandise bezahlt. Alles kontaktlos.