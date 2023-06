Temperatursturz am Abend Rock am Ring 2023: So kommen die Festivalbesucher mit der nächtlichen Kälte klar

Harte Gitarrenriffe, raue Stimme, laut, schnell, dann wieder emotional – der Auftritt von Rise Against bei Rock am Ring am Freitagabend hat trotz technischer Probleme die Menge mitgerissen. So sehr, dass sich Zuschauer gleich ausziehen? Auf die Idee könnte man am Rand der Menschenmassen kommen. Dort schlüpft ein junger Mann während des Konzerts aus seiner kurzen Hose, balanciert einen Moment in Boxershorts und zieht dann eine lange Hose über, die er in seinem Beutel mit dabei hat.