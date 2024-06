Vorschau auf den Tag Sonntag bei Rock am Ring: Das erwartet die Besucher

Auf in den letzten Tag: Auch am Sonntag bei Rock am Ring ist wieder einiges geboten. Kurzer Rückblick auf den Samstag: Das Wetter spielte wieder einwandfrei mit. Mittags begeisterten Against The Current, Dogstar (mit Hollywood-Star Keanu Reeves) und die Donots. Am frühen Abend lieferten Electric Callboy eine der besten Shows des Wochenendes ab. Den Abend beendeten die Broilers und Green Day.