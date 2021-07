Drei-Tages-Festival : Tages-Spielpläne: Wann spielt welche Band bei Rock am Ring 2022?

Nürburgring Nach zweijähriger Corona-Pause wird 2022 auf dem Nürburgring wieder das Festival Rock am Ring stattfinden. Aber wann steht welche Band auf dem Spielplan? Wir sagen es euch.

Zwei Jahre mussten Fans von Rock am Ring auf „ihr“ Festival verzichten. Doch nach aktuellem Stand bleibt es bei diesen zwei Jahren, denn das Festival soll im Jahr 2022 wieder stattfinden. Vom 3. bis 5. Juni wird auf dem Nürburgring gerockt. In einem weiteren Artikel finden Sie alle Informationen zu Tickets, Line Up und Bands bei Rock am Ring 2022.

Wer sein Ticket nicht zurückgegeben, sondern umgetauscht hat oder sich ein neues Ticket gekauft hat, der darf sich also auf einen Spielplan mit drei Tagen Musik freuen. Schon jetzt haben die Veranstalter bekanntgegeben, welche Band an welchem Tag auftreten wird. Hier finden Sie zum Durchklicken das Line-up mit allen bestätigten Bands. Welche Band an welchem Tag spielt und wer der Headliner am jeweiligen Datum ist:

Spielplan und Headliner für Rock am Ring am Freitag, 3. Juni 2022:

Der Tag, an dem Rock am Ring aus der Corona-Pause zurückkehrt. Headliner am Freitag ist Green Day. Sie werden ergänzt von den Bands 102 Boyz, August Burns Red, Broilers, Danko Jones, Donots, Fire from the Gods, Jan Delay & Disko No. 1, Marteria, Masked Wolf, Of Mice and Men, Scooter, Serious Klein, Spiritbox, SSIO, Stick to your Guns, The Distillers, The Murder Capital, The Offspring, Trettmann, Unprocessed, Weezer und You Me At Six.

Spielplan und Headliner für Rock am Ring am Samstag, 4. Juni 2022:

Die britische Rockband Muse ist der Headliner am Samstag. Außerdem stehen an diesem Tag bei Rock am Ring auf dem Spielplan: Alligatoah, Baroness, Boston Manor, Casper, Code Orange, Deftones, Devin Townsend, Die Kassierer, Don Broco, Ego Kill Talent, Fever 333, Gang of Youths, Ice Nine Kills, Kafvka, Kodaline, Lewis Capaldi, Maneskin, Mastodon, RIN, Schimmerling, Schmutzki, Toxpack und andere Bands, die noch bestätigt werden.

Spielplan und Headliner für Rock am Ring am Sonntag, 5. Juni 2022: