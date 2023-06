Punkshow vom Feinsten Schweiß und Tränen - Sum 41 liefern bisher stärksten Ring-Auftritt ab

Springende Massen, grölende Kehlen und eine Band im Auge des Sturm: Kurz vor dem Ende ihrer Bandkarriere scheinen Sum 41 noch einmal voll aufzublühen und gaben bei praller Sonne am Sonntagnachmittag alles, was sie hatten. „Ich will euch durchdrehen sehen“ forderte Sänger Derick Whibley zu Beginn auf Englisch von der Menge. Was dann folgte, ließ keinen Stein auf dem anderen.