Ziehen Bilanz Rock am Ring: Weniger Polizei- und Rettungsdiensteinsätze als in Vorjahren

Auch sein Kollege Armin Link, Leiter des DRK-Rettungsdiensts Nürburgring zeigte sich zufrieden. „Grundsätzlich kann man sagen, dass Rock am Ring in diesem Jahr für uns total ruhig ist. Ruhiger als in den Vorjahren.“ Man habe mit Stand Samstagnachmittag rund 250 Einsätze im Rettungsdienst gehabt. Dazu kämen 15000 Versorgungen in den Sanitätsstellen.