Rock am Ring 2024 Piercen bis tief in die Nacht: Wie es ist, auf einem Rockfestival zu arbeiten

„What is love? Baby, don't hurt me, don’t hurt me, no more“: Zugegeben, so wirklich passt der Song nicht zu einem Rockfestival. Und doch bekommt man genau den am Freitagnachmittag am Nürburgring auf die Ohren – wenn auch nicht vor einer der Hauptbühnen. Tatsächlich schallt er aus den etwas kleineren Boxen gegenüber der Utopia Stage, nämlich jenen beim Riesenrad.