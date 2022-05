Festival : Wetter-Prognose für Rock am Ring: Mehrere Tage ohne Sonnenschein?

Wetter-Prognose für Rock am Ring: Mehrere Tage ohne Sonnenschein?

Der Spaß bei Rock am Ring hängt nicht zuletzt von Sonne und Regen ab. Wir verraten, welches Wetter die Meteorologen eineinhalb Wochen vor dem Festival-Start erwarten.

Mitte Mai ist endgültig der Sommer ausgebrochen. Auch in der Eifel, rund um den Nürburgring, sind die Temperaturen schon auf rund 27 Grad nach oben geschossen. Es wäre genau das Wetter, das man sich für ein Festival wünscht. Strahlender Sonnenschein für den Neustart nach zwei Jahren Zwangspause. Die längerfristigen Prognosen lassen erwarten, dass es zumindest kein ganz schlechtes Wetter bei Rock am Ring gibt. Das perfekte Party-Wetter gibt es nach aktuellem Stand aber auch nicht.

Wie wird das Wetter bei Rock am Ring 2022?

Die Meteorologen von wetter.com bieten mit ihrer 16-Tage-Prognose einen guten Anhaltspunkt für die kommende Entwicklung. Ein Blick auf die Gemeinde Nürburg, neben der der Nürburgring liegt, verrät: In den Tagen vor dem Festival steigen die Temperaturen zunächst an. Von 14 Grad zum Wochenstart geht es am Donnerstag auf 24 Grad rauf. Für die drei entscheidenden Tage vom Freitag bis Sonntag wird es dann etwas kühler. Von 16 Grad geht es auf 17 Grad und schließlich auf 13 Grad.