Festival : Wetter-Experte erklärt, wann bei Rock am Ring Unterbrechungen wegen Unwetter drohen

Wetter-Experte erklärt, wann bei Rock am Ring Unterbrechungen wegen Unwetter drohen

Schon bei der letzten Auflage von Rock am Ring hatten sich die Besucher auf Regen vorbereitet. Foto: TV/Jasmin Wagner

Nürburgring Zum Start von Rock am Ring wird sich das Wetter von seiner freundlichen Seite zeigen. Aufgrund der Wetterlage über großen Teilen von Deutschland kann sich das am Wochenende aber schnell ändern.

Rock am Ring ist ab dem 3. Juni zurück in der Eifel. Am Freitag startet das dreitägige Festival. Schon ab Mittwoch können sich die Besucher auf den Campingplätzen einrichten. Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen.