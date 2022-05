Festival : Wetter bei Rock am Ring: Wann der letzte Regen kommt

Der Spaß bei Rock am Ring hängt nicht zuletzt von Sonne und Regen ab. Wir verraten, welches Wetter die Meteorologen wenige Tage vor der Öffnung der Campingplätze erwarten.

Im Vorlauf zu Rock am Ring 2022 sah es zunächst finster aus für das Wetter bei dem Mega-Event. Richtig kalt sollte es werden, teils nur mit 6 Grad am Donnerstag. Keine Spur von dem Sommerwetter, das bereits Mitte Mai in der Region Einzug gehalten hatte. Die Prognosen lassen nun aber erwarten, dass es zumindest kein ganz schlechtes Wetter bei Rock am Ring gibt. Bei genauerer Betrachtung ist die Vorhersage zuletzt sogar immer besser geworden.

Wie wird das Wetter bei Rock am Ring 2022?

Die Meteorologen von wetter.com bieten mit ihrer 7-Tage-Prognose einen guten Anhaltspunkt für die kommende Entwicklung. Ein Blick auf die Gemeinde Nürburg, neben der der Nürburgring liegt, verrät: Am Mittwoch sollen schon 17 Grad erreicht werden, und an den folgenden zwei Tagen könnte das Thermometer auf bis zu 22 Grad steigen. Prognostiziert ist bisher jede Menge Sonne, ohne viel Regen. Starke Schauer, Gewitter oder Sturm sind fürs Erste nicht gemeldet.

Das Rock-am-Ring-Wetter für die drei Tage Festival

Wer beim Rock am Ring 2022 an den Regen denken sollte

Warmes und trockenes Wetter wäre schon vor dem Festival-Start wichtig. Bereits ab Mittwoch, den 1. Juni, öffnen die Campingplätze am Ring. Auf dem Zeltplatz wird es vor allem in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ziemlich kalt, mit Nebel und Temperaturen um die 4 Grad. Die folgenden Nächte werden jedoch deutlich wärmer mit 10 bis 12 Grad. Wichtig zu wissen: Der Dienstag soll sehr verregnet werden. Auch mitten in der Nacht auf Mittwoch wird es voraussichtlich nass. Wer am Mittwoch zum Camping anreist, darf also nicht unbedingt mit einem trockenen Platz rechnen.