Barrierefreiheit beim Festival : Traumblick auf die Bühne, Schotter auf dem Campingplatz - Wie Rollstuhlfahrer bei Rock am Ring klarkommen

Foto: Trierischer Volksfreund/Veronika Königer 8 Bilder Barrierefreiheit bei Rock am Ring – unterwegs mit Rollstuhlfahrer Kevin Keller

Service Nürburgring Mit Rollstuhl bei Rock am Ring – wie funktioniert das überhaupt? Das hat uns Metalfan Kevin Keller (24) auf dem Campingplatz und dem Festivalgelände gezeigt. Was gut läuft und was die Veranstalter noch verbessern könnten.