Schreck beim Festival Windhose zerfetzt Zelte bei Rock am Ring – zwei Verletzte

Ein Video vom Nürburgring hat sich am letzten Tag von Rock am Ring im Internet verbreitet. Darauf zu sehen ist ein aktueller Vorfall auf einem der Campingplätze. Unter den Besuchern hat jemand gefilmt, wie plötzlich eine Windhose über den Platz fegte. Die Bilder zeigen deutlich, dass sich die Menschen vor Ort in Gefahr befanden. Denn plötzlich flog alles Mögliche durch die Luft.