Wetter : Vorsicht Unwetter: Wettexperte warnt Rock-am-Ring-Besucher

Nürbrugring Rock-am-Ring-Besucher aufgepasst: Heute droht ein schweres Unwetter, das auch das Festival betreffen könnte. volksfreund.de-Wetterexperte Dominik Jung warnt die Festvialbesucher: „Das könnte sehr gefährlich werden.“

Es könnte mal wieder ungemütlich werden beim heute beginnenden Festival Rock am Ring. volksfreund.de-Wetterexperte Dominik Jung sagt für heute ein schweres Unwetter voraus, das womöglich am Nachmittag oder frühen Abend über die Eifel und damit das Festivalgelände an der Rennstrecke treffen könnte.