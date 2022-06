Klassiker und neue Songs : Ein Konzert wie in den guten alten Zeiten – Volbeat bei Rock am Ring 2022

Nürburgring Als letzter Act auf der Hauptbühne bei Rock am Ring 2022 liefert die dänische Metal-Band einen mehr als würdigen Abschluss am Sonntagabend. Mit alten Liedern, neuen Songs und einem einfachen Ende, das wirkt, als wäre endlich alles wieder gut.

„Long time no see“, lange nicht gesehen, ruft Michael Poulsen, Sänger der Band Volbeat, den Fans bei Rock am Ring von der Hauptbühne aus zu. Er hat gerade das erste Lied an diesem Sonntagabend gesungen, „The Devil‘s Bleeding Crown“, und blickt nun zum ersten Mal richtig in die Menge, die sich bis weit nach hinten auf dem Festivalgelände drängt. Seine Augen glänzen. Schweiß vom energiegeladenen Einstieg – vielleicht aber auch etwas Rührung. Passt jedenfalls zu dem, was er sagt. „You look older. We are, too.“ Ihr seht älter aus. Wir sind es auch.