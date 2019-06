Bandkritik : Welshly Arms rocken den Ring - Kraftvoll, stimmgewaltig und extrem lässig

Foto: Trierischer Volksfreund/Julia Nemesheimer 10 Bilder Welshly Arms - kraftvoll, stimmgewaltig, extrem lässig.

Nürburgring Tag eins beim Festival Rock am Ring: Bevor die großen Headliner Tool am Zug sind, heizen am frühen Abend Welshly Arms dem Publikum ein. Das Sextett aus Ohio hat mit „Legendary“ einen Welthit gelandet. Eine Hymne, die auch am Ring die Fans mitreißt.

„Seid ihr legendär genug, um die nächste Band zu verdauen?“, fragt eine Moderatorin die Fans, die bei Rock am Ring vor der Crater Stage warten. Damit spielt sie natürlich auf den bislang größten Hit von Welshly Arms an, die kurz danach auf die Bühne stürmen. Auf ihre Durchbruch-Nummer „Legendary“ (2016) lassen die sechs Musiker aus Cleveland, Ohio, das Publikum aber noch ein bisschen warten.

Welshly Arms - das ist Indie-/Alternative Rock mit einer ordentlichen Prise Soul, Blues und Gospel. Exrem lässig, extrem tanzbar - und stimmgewaltig. Das beweisen Leadsänger Sam Getz und vor allem Bri Bryant (Backvocals), die von Anfang an Vollgas geben. Bei „Indestructable, einer funkigen Nummer vom aktuellen Album „No place is home“, gehen die Fans vor der Bühne voll mit. Bri Bryant mit ihrer Mega-Stimme und mit sonnengelbem Hut versprüht so viel positive Vibes, dass sich dem kaum jemand entziehen kann.