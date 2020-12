Wetter II : Sabine wirbelt durch die Straßen

"Das hätte leicht ins Auge gehen können": Beim Sturmtief Sabine abgebrochener Ast hat in der Trierer Straße Kreuzweg die Windschutzscheibe eines parkenden PKW durchschlagen. Foto: Roland Morgen Foto: Roland Morgen

Trier Über den Brocken fegt Orkan Sabine im Februar mit Tempo 175. In der Stadt und im Landkreis pfeifen die Böen zwar auch mächtig. Ganz so schlimm wie befürchtet, wird es dann am Ende nicht. Abgebrochene Äste, umgefallene Bäume, Stromausfälle oder fliegende Dachpfannen gibt es trotzdem.

An einigen Schulen fällt zudem der Unterricht aus.