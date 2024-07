Schicksalsjahre 1944/45: Als der Krieg in die Region kam Radarstation Distelfink meldet sich nicht mehr

Auf unseren Aufruf auf Zeitzeugen aus dem Zweiten Weltkrieg hat sich Dorothee Serwe gemeldet, die viele Aufzeichnungen ihres verstorbenen Vaters Heinz Güntzer gesammelt und geordnet hat. Heinz Güntzer, 1909 in der Fleischstraße in Trier geboren, hatte vor dem Krieg Jura studiert und war in Trier als Rechtsanwalt tätig. Wie Serwe erzählt, sei er oft damit aufgefallen, dass er in Prozessen eher die Gegenseite von Partei und Staat vertrat. Deshalb wurde Druck ausgeübt und er wurde 1938 als einziger Trierer Anwalt nicht für Steuerrecht zugelassen. Die Begründung: politische Unzuverlässigkeit.