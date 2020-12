Unfall im Hochwald : Schulbus fährt in Straßengraben

Schulbus fährt in Straßengraben

Schulbus Unfall Kell am See Foto: Florian Blaes

Mandern (cweb) Schreckmoment für viele Eltern: Ein Schulbus kommt Anfang Februar auf der B 407 im Hochwald von der Straße ab. Der Fahrer erleidet am Steuer einen medizinischen Notfall, kann den Bus aber noch in den Graben lenken.

Von den 40 Kindern und Jugendlichen im Fahrzeug werden sechs leicht verletzt. Kinder und Eltern werden später in der Aula der Realschule plus in Kell betreut. Tage später kommt die traurige Nachricht, dass der Busfahrer im Krankenhaus gestorben ist. Foto: Archiv/Florian Blaes