Skelettfund : Eine Tote, die niemand vermisst

Unbekannte menschliche Skelettteile im Wald gefunden bei Palzem Foto: Wilfried Hoffmann

Palzem (mai) Ende 2019 findet eine Jagdgesellschaft Skelettteile und persönliche Gegenstände eines Menschen in unwegsamen Gelände in einem Wald bei Palzem. Es dauert bis Ende Januar, bis die Polizei weiß, um wen es sich bei dem Toten handelt: eine 60-jährige Finnin, die in Trier gelebt hat.

