Touristen geben an der Mosel Geld aus. Das hoffen zumindest ihre Gastgeber. Sie nehmen aber auch etwas mit: Erfahrungen, Bilder und Gefühle vor allem. Gar nicht wenige von ihnen drehen während ihres Aufenthalts ein Video und stellen es dann im Internet auf der Plattform YouTube online. Grund genug, mal ins Netz zu gehen und nachzusehen, was den Gästen von mehr oder minder außerhalb während ihres Aufenthalts so ein- und aufgefallen ist.