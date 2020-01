Luxemburg Tanken in Luxemburg ist seit heute deutlich teurer. Die Preise für Diesel und Benzin sind gestiegen – so hoch wie seit 2014 nicht mehr. Als Begründung werden die Iran-Krise und Klimapolitik genannt.

Wer am Montag in Luxemburg noch tankte, hatte Glück. Einen Tag später müssen Autofahrer deutlich mehr für Diesel und Benzin an den Tankstellen zahlen. Die Preise wurden in der Nacht zum Dienstag deutlich angehoben.