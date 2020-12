Leichtathletik : Fitwi wird deutscher Crosslaufmeister

Samuel Fitwi von der LG Vulkaneifel (hier beim Bitburger-0,0%-Silvesterlauf 2019 in Trier) ist nach einem Jahr Pause wieder in einen Leichtathletik-Nationalkader aufgenommen worden. Foto: Holger Teusch

Stadtkyll Samuel Fitwi von der LG Vulkaneifel gewinnt Anfang März als erster Läufer aus der Region Trier einen Einzeltitel bei Deutschen Crosslaufmeisterschaften auf der Männer-Langstrecke – und muss danach mit sieben Stichen genäht werden. Der ehemals aus Eritrea geflüchtete junge Mann, der seit 2018 einen deutschen Pass hat, schien über den tiefen Morast des Badezentrums im schwäbischen Sindelfingen nur so zu schweben und kam nach knapp zehn Kilometern schon in 32:34 Minuten ins Ziel.

Erst im Ziel bemerkt der in Stadtkyll (Vulkaneifelkreis) lebende Fitwi, dass er am Fuß und am Knie eine Wunde hatte – ein Kontrahent war in ihn gerutscht und hatte ihn so verletzt. Dank des Titels konnte Fitwi die Schmerzen aber gut wegstecken. Foto: Archiv/Holger Teusch