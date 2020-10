Garten : Grabgestaltung zu Allerheiligen

Kathrin Hofmeister. Foto: TV/Kathrin Hofmeister

Die Tradition Grabstätten zu Allerheiligen am ersten November in besonderer Weise zu schmücken, ist in der christlichen Kultur tief verwurzelt. Spätestens jetzt nutzt man den Zeitpunkt, um den saisonalen Sommerflor rauszunehmen.

In Bayern habe ich eine alte Gepflogenheit gesehen, große Gräber mit Tannenzweigen auszulegen. Auf die Teppiche aus Nordmann-Tannengrün oder Nobilis-Tannenblau drappiert man das Allerheiligen-Gesteck. Die Idee gefällt mir. Aber ganz ohne lebendige Pflanzen will ich nicht auskommen. Zum Scheiden aus diesem Leben gehört im christlichen Verständnis schließlich auch die Vorstellung von einem Leben nach dem Tod. Erstaunlich, was man über Blumen alles ausdrücken kann. So verwundert es auch nicht, dass die floristischen Arrangements auf Allerheiligen oft Silberlaubiges und Weißtöne präsentieren, und überhaupt die leisen, gedämpften Töne einbinden. In den schlichten Farben schwingt Trauer, aber auch Wertschätzung mit. Sie halten sich dezent zurück. Im Vordergrund steht das Gedenken an die Verstorbenen. Blattschmuckpflanzen in blaugrauen Laubfarben wie sie der neuseeländische Zwergstrauch Hebe bietet oder die silberfarbene Stacheldrahtpflanze halten in milden Wintern bis ins nächste Jahr. Ein Gesteck kann man im Laufe der Zeit verändern. Von einer Floristin hörte ich mal den Tipp, auf einer Koniferenzweig-Grundlage mit frischen Blumen zu beginnen. Sinken die Temperaturen, ersetzt man die Partien durch Zapfen.

Symbolisiert auch irgendwie den Gedanken, dass alles weitergeht, wenn auch in anderer Form. Als weniger nachahmenswert erwies sich eines meiner Allerheiligengestecke aus Beerenfruchtschmuck aus der Wildhecke. Noch vor den stillen Feiertagen hatten die Vögel die rotleuchtenden Hagebutten und schwarzblauen Ligusterbeeren gefuttert. So trostlos sollte es an Allerheiligen gewiss nicht aussehen.

Stoffsäckchen schützen die Samen der Waldlilien vor Frassfeinden und fangen die reife Saat auf. Das sieht sogar noch hübsch aus. Foto: TV/Kathrin Hofmeister