Treibstoffregen über Rheinland-Pfalz nimmt zu

Flugzeuge haben 2017 deutlich mehr Kerosin abgelassen. Warum sind einige Regionen häufiger betroffen als andere? Es gibt Kritik an unzureichenden Informationen. Von Rolf Seydewitz

Zivilflugzeuge und Militärjets haben im vergangenen Jahr über Rheinland-Pfalz rund 370 Tonnen Kerosin abgelassen, über die Hälfte mehr als im Vorjahr. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf einen Grünenanfrage hervor. Die im Fliegerjargon „Fuel dumping“ genannten Spritablässe dienen dazu, das Gewicht der Flugzeuge vor einer außerplanmäßigen Landung zu reduzieren. Kritiker warnen vor ungewissen Folgen für Menschen und Umwelt.

Nach der unserer Zeitung vorliegenden Auflistung wurden 2017 bundesweit insgesamt 580 Tonnen Kerosin abgelassen, 18 Prozent mehr als im Vorjahr. Damit geht ein Großteil des Flugbenzins über Rheinland-Pfalz nieder; in den meisten Fällen sind Zivilflugzeuge dafür verantwortlich. So wurden etwa im April vergangenen Jahres 59 Tonnen Kerosin über dem Hunsrückflughafen Hahn versprüht. Und im September ließ ein wegen eines Fahrwerkfehlers vorzeitig landender Passagierflieger 75 Tonnen Kerosin über Eifel, Hunsrück, Pfalz und Saarland ab.

Jeder beabsichtigte Kerosinablass muss der Deutschen Flugsicherung (DFS) gemeldet werden. Der Lotse weist den Piloten dann einen Luftraum zu, in dem das Flugbenzin abgelassen werden kann – ein bis zwei Tonnen pro Minute, so eine DFS-Sprecherin im Gespräch mit unserer Zeitung.

Das Kerosin wird von den Turbulenzen hinter dem Flugzeug „zu einem feinen Nebel verteilt“, der größtenteils verdunste und in der Atmosphäre verbleibe, so die Bundesregierung in einer älteren Antwort an die Grünen. Nur ein kleiner Teil erreiche den Boden, die Kontamination sei vernachlässigbar.

Genau das aber bezweifeln die Kritiker, zu denen auch die regionale Landtagsabgeordnete und Grünen-Verkehrsexpertin Jutta Blatzheim-Roegler zählt. Eine der Hauptforderungen, die auch vom rheinland-pfälzischen Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) geteilt wird: eine zeitnahe Information von Länderbehörden und Öffentlichkeit. Derzeit werden „Fuel dumpings“ von der Flugsicherung nur einmal im Halbjahr an das Bundesverkehrsministerium gemeldet.

Mit Spannung wird ein vom Bundesumweltministerium in Auftrag gegebenes Gutachten erwartet, das im November vorliegen soll. Der rheinland-pfälzische SPD-Fraktionschef Alexander Schweitzer kritisierte unlängst, dass viele Studien zum Thema, auf die sich die Fachwelt beriefen, Jahrzehnte alt seien.

Die neue Studie dürfe sich nicht nur auf die Analyse von bestehenden Daten beschränken, meinte Grünen-Umweltexperte Andreas Hartenfels, sondern müsse die konkreten Auswirkungen insbesondere in Rheinland-Pfalz in den Blick nehmen.

