Erster Ausbruch : Und plötzlich geht die Sorge um

Das geschlossene Restaurant in der Prümer Tiergartenstraße. Foto: Fritz-Peter Linden

Prüm (fpl) Die vierte Juniwoche bringt eine Nachricht, die viele in Angst versetzt: Rund um ein Prümer Schnellrestaurant haben sich ein Dutzend Menschen mit dem Virus infiziert. In den Tagen danach richtet der Kreis in der Markthalle ein Testzentrum ein, hunderte Menschen lassen sich dort Abstriche nehmen. Am Ende haben sich dann doch relativ wenige angesteckt – kein Vergleich zu dem, was sich dann in der Region und dem Land im Herbst entwickelt.

