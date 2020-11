Präsidentschaftswahl : Spannung in Rheinland-Pfalz vor „Schicksalswahl“ Trump gegen Biden

Kaiserslautern/Ramstein/Kallstadt Rheinland-Pfalz beheimatet in Spangdahlem eine US-Luftwaffenbasis und in Ramstein die größte US-Militärgemeinde außerhalb der USA, zudem stammen die Vorfahren von US-Präsident Trump väterlicherseits aus Kallstadt. Doch nicht nur deswegen interessieren sich viele im Bundesland für die bevorstehende US-Wahl.

(dpa/lrs) - Amtsinhaber Donald Trump oder Herausforderer Joe Biden? An diesem Dienstag haben die USA die Wahl, wer die letzte verbliebene Supermacht als Präsident führen soll. Es ist eine Abstimmung, die nicht nur für die Vereinigten Staaten, sondern für die ganze Welt von Bedeutung ist - auch für Rheinland-Pfalz. Wohl keine Wahl im Ausland hat Politik, Wirtschaft und Gesellschaft im Bundesland zuletzt so elektrisiert.

Auch für den Direktor der Atlantischen Akademie Rheinland-Pfalz, David Sirakov, ist der Urnengang viel mehr als ein Rennen um das Amt im Weißen Haus. «Der Wahlkampf zeigt wie in einem Brennglas die innere Zerrissenheit der Vereinigten Staaten», sagt der Amerika-Experte. Die enorme Polarisierung führe nicht nur zu einem politischen Stillstand - also der Unfähigkeit der Politik, Antworten auf die drängendsten gesellschaftlichen Fragen zu finden -, sondern auch zu einem tiefen Riss durch die Gesellschaft.

Die Spannung steigt auch in Ramstein - seit fast 70 Jahren ein Synonym für amerikanische Präsenz in Deutschland. Der Ort beheimatet die größte US-Militärgemeinde außerhalb der USA. Seit 2011 ist die Air Base mit rund 8000 US-Soldaten auch die Zentrale der umstrittenen US-Drohneneinsätze. Was in den USA passiert, hat in Ramstein oft spürbarere Folgen als an anderen US-Standorten weltweit.