Projekte : Vorhang auf für den Kinopalast in Wittlich

Wittlich Kino Kinopalast cmo Foto: TV/Christian Moeris

Für viele Wittlicher geht im Juli ein lange gehegter Traum in Erfüllung: Mehr als zehn Jahre nach der Schließung des ehemaligen Kinos „Kintim“ in der Schloßstraße eröffnet ein paar Schritte entfernt am Eventum der neue Kinopalast Eifel/Mosel nach nur zehn Monaten Bauzeit.

