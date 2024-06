Kommunalwahl 2024 Ergebnisse der VG Kelberg: Diese Partei machte der CDU Konkurrenz

Kelberg · Gegen 1 Uhr morgens gingen am frühen Montagmorgen die letzten Stimmzettel in der Verbandsgemeinde Kelberg ein. Die Ergebnisse zeigen: Eine Partei konnte ihre Anzahl an Sitzen fast verdoppeln.

11.06.2024 , 17:06 Uhr

Im Verbandsgemeinderat Kelberg ist die CDU seit Jahren die stärkste Fraktion. Foto: TV/Mario Hübner