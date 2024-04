Interview mit Kandidatin Nicole Mrotzek will Chefin der Südeifel werden

Irrel/ Neuerburg · Die Südeifel wählt am 9. Juni eine neue Bürgermeisterin in der Nachfolge von Moritz Petry. Wir stellen die drei Kandidatinnen in exklusiven Interviews vor. Heute ist die Bewerberin an der Reihe, die als Zweite aus der Deckung kam: Nicole Mrotzek von den Freien Wählern.

13.04.2024 , 11:25 Uhr

Nicole Mrotzek kandidiert für das Bürgermeisteramt der Verbandsgemeinde Südeifel. Foto: Michael Barg