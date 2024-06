Kandidaten im Porträt Europawahl 2024: Das ist Grünen-Spitzenkandidatin Terry Reintke

Terry Reintke will die Grünen in Europa so stark wie möglich machen und tritt dafür auch mit dem Anspruch an, die Partei würde Wohlstand sichern, lange eigentlich ein Element im Portfolio von Liberalen und Konservativen.

03.06.2024 , 16:26 Uhr

Schnell noch ein Selfie mit allen: Spitzenkandidatin Terry Reintke (links) beim Auftakt für den Europa-Wahlkampf der Grünen in Berlin Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Von Holger Möhle