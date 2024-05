Kommunalwahl Frust und Lust im Konzer Stadtrat: „Das System führt schon krass zu Verzweiflung“

Konz · Jens Tossing ist 32 Jahre alt. Trotzdem hat der SPD-Mann schon zehn Jahre Erfahrung als Kommunalpolitiker in Konz gesammelt. Obwohl gerade die Arbeit in der Opposition oft frustrierend ist, tritt im Juni erneut bei der Wahl an. Was ihn dazu motiviert.

22.05.2024 , 15:20 Uhr

Foto: Jens Tossing