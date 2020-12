Wander- und Radboom : Viele zieht es raus in die heimische Natur

Viele zieht es raus in die heimische Natur

Kell am See/Saarburg/Konz/Hermeskeil (cweb) Volle Wanderpark-Plätze, viel los auf Wegen und Radstrecken: Kontaktbeschränkungen und Veranstaltungsabsagen lösen im Frühjahr bei vielen das Bedürfnis aus, sich hinaus in die Natur zu begeben.

Denn Wandern, Spazierengehen und Radfahren – das klappt auch mit Abstand und notfalls allein. Die Touristinformationen registrieren ungewohnt hohen Betrieb auf den Rad- und Wanderstrecken rund um Konz, Saarburg, Hermeskeil und den Stausee in Kell am See (hier im Bild). Groß ist auch die Nachfrage nach Wanderkarten und Infoflyer. Die Tourismus-Experten freuen sich über das „neue Bewusstsein für die Schönheit unserer Heimat“ und hoffen, dass es bis nach der Corona-Krise anhält.

Foto: Archiv/ Hochwald Ferienland