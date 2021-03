Kommunalpolitik : Was in Wasserliesch neben der Sanierung der Gymnastikhalle noch geplant ist

Was in Wasserliesch neben der Sanierung der Gymnastikhalle noch geplant ist

Wasserliesch Die Gemeinde Wasserliesch will in diesem und im kommenden Jahr 3,5 Millionen Euro investieren. Zur Gymnastikhalle gab es eine Eilentscheidung.

Bei den Investitionen fällt der Betrag von 130 000 Euro für die verbesserte Ausstattung der Küche in der Kita auf. Ein großer Konvektomat (Dampfgarer), die Erweiterung der Lüftungsanlage und die Vergrößerung der Kochfelder kosten so viel.

211 000 Euro stehen für die Neugestaltung des Marktplatzes bereit. „Zunächst planen wir mal für 20 000 Euro und setzen das Projekt im nächsten Jahr um“, sagt der Ortschef. Ob 110 000 Euro für die Freizeitfläche am Moselufer ausgegeben werden können, werde von Corona abhängen. Weiter läuft jedoch der Ausbau der Römerstraße, für den im laufenden Jahr 973 000 Euro veranschlagt sind. Unterm Strich stehen 3,458 Millionen im Investitionshaushalt, einschließlich der Beträge für unvorhersehbare Kosten in den kommenden Jahren.

Ein ernstes Anliegen ist es dem Rat mit sogenannten „Stolpersteinen“ an jüdisches Leben in Wasserliesch zu erinnern. Das sind kleine Gedenktafeln, die an den Orten, wo die Opfer des Nationalsozialismus einst lebten, von Künstler Gunter Demnig ins Pflaster eingelassen werden. „Seit einem Jahr versuchen wir einen Termin bei ihm zu bekommen“, bedauert Thelen. Acht Juden, unter anderen Berta, Sophie und Susanna Simon, lebten in Wasserliesch bis zu ihrer Deportation ins KZ Litzmannstadt vor 80 Jahren.