Verfahren : Tod von Zweijähriger war vermutlich Unfall - Ermittlungen eingestellt

Fulda (dpa) - Im Fall der tot in einem Kanal gefundenen zweijährigen Timnit geht die Staatsanwaltschaft Fulda von einem tragischen Unfall aus. Im Rahmen der Ermittlungen hätten sich keine konkreten Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden ergeben, teilte die Behörde am Montag mit.

Die Zweijährige hatte an einem Abend Ende November 2020 bei winterlicher Witterung unbemerkt die elterliche Wohnung verlassen. Helfer suchten daraufhin die Umgebung nach dem kleinen Mädchen ab. Schließlich entdeckten Spezialtaucher das tote Kind am folgenden Nachmittag in dem Kanal.