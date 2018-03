später lesen Berlin/Trier Trierer Autorin wird Torschreiberin in Berlin Teilen

(dpa) Die Syrerin Rasha Habbal wird erste Torschreiberin am Pariser Platz in Berlin (der TV berichtete). Die 1982 in Hama geborene Autorin, die in Trier lebt, kann damit sechs Monate an einem eigenen literarischen Projekt arbeiten.