Skulptur Trierer Karl-Marx-Statue soll Anfang 2018 aus China kommen FOTO: Harald Tittel / dpa FOTO: Harald Tittel / dpa

Die große Karl-Marx-Statue, die zum 200. Geburtstag des Denkers 2018 in Trier aufgestellt werden soll, nimmt Gestalt an. Ein Ton-Modell habe der chinesische Künstler Wu Weishan gerade in Peking gefertigt: „Er ist in den Endzügen“, sagte Baudezernent Andreas Ludwig (CDU) am Montag in Trier. Noch vor Weihnachten solle nach einem Gipsabdruck die Bronzeskulptur gegossen werden. Im Januar werde diese per Schiff nach Rotterdam gebracht und dann nach Trier transportiert. Der Mega-Marx ist ein Geschenk Chinas an die Geburtsstadt des weltbekannten Philosophen: Er wird inklusive Sockel 5,50 Meter hoch. dpa