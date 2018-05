Trinkpause wird zum Verhängnis

Jugend-Regionalligen: Triers U19 verliert, und U17 stimmt sich mit Sieg aufs Pokalhalbfinale ein.

A-Junioren-Regionalliga Südwest: Eintracht Trier – FC Speyer ⇥0:2 (0:0)

Durch eine 0:2-Niederlage im Heimspiel gegen den FC Speyer sind die Trierer A-Junioren auf den achten Tabellenplatz abgerutscht. Brajan Andrzej Polarczyk brachte die Gäste, die durch den Sieg einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen konnten, in der 55. Minute per Elfmeter in Führung. In der Nachspielzeit der Partie war es ebenfalls Polarczyk, der mit dem 2:0 den Deckel auf das Spiel machte. „Bis zur ersten Trinkpause Mitte der ersten Hälfte haben wir das Spiel kontrolliert und auch einige gute Torchancen rausgespielt. Danach haben wir leider spielerisch nachgelassen und kämpferisch kam auch zu wenig“, resümierte Co-Trainer Mario Spang die Niederlage der Eintracht.

Tore: 0:1/0:2 Brajan Andrzej Polarczyk (55., FE/90.+2)

SVE: Jason Georg - Max Steffen, Matthias Heck (46. Lucas Coopmans), Mathias Olesen, Julian Schneider, Jannik Grün, Lukas Servatius, Pascal Güth, Gary Bernard (75. Magnus Hansen), William da Cruz (36. Luca Eichner), Adrian Ziewers.

C-Junioren Regionalliga: Eintracht Trier 05 – Ludwigshafener SC ⇥4:2 (3:1)

Die Trierer U15 nahm im Heimspiel gegen die Gäste vom Ludwigshafener SC von Beginn an das Heft in die Hand und drängte auf frühe Treffer.

Innerhalb von 13 Minuten erarbeiteten sich die Gastgeber dann auch eine 2:0-Führung durch Treffer von Raithel und Herrig. Nach 20 Minuten ließ der SVE die Gäste dann stärker aufspielen, wodurch der LSC zum Anschlusstreffer durch Blum kam. In einem ab dem Zeitpunkt ausgeglichenen Spiel stellte Tobias Klein in der 34. Minute wieder den alten Zwei-Tore-Vorsprung her und sorgte für Beruhigung aus Sicht der Moselaner. Im zweiten Durchgang merkte man den Mannschaften die hohen Temperaturen an. Der LSC versuchte zwar immer wieder über Blum ins Spiel zurückzufinden, scheiterte aber ein ums andere Mal an Torwart Sasso-Sant, der an diesem Tage einige starke Paraden zum Besten gab und so zunächst weitere Gegentreffer für seine Mannschaft zu verhindern wusste. In der 51. Minute erzielte Klein nach einem Konter über Herrig die 4:1-Entscheidung. Per Elfmeter stellte Blum den 4:2-Endstand her.

„Ich bin sehr stolz auf die Jungs. Durch das Hinspiel und die Ereignisse auf und neben dem Platz war klar, dass sofort Feuer im Spiel sein wird. Sie sind sehr cool geblieben und haben dem LSC fußballerisch die richtige Antwort gegeben. Durch unseren Sieg ist der LSC abgestiegen und, da bin ich ehrlich, das freut uns. So bleibt uns die Reise nach Ludwigshafen mit der neuen U15 in der nächsten Saison erspart. Jetzt freuen wir uns auf das Rheinlandpokalhalbfinale am Donnerstag in Wirges“, erklärte Trainer Georg Schanen.

Das Match im Westerwald findet am Himmelfahrtstag um 13 Uhr statt. Bereits am heutigen Dienstagabend kommt es im ersten Halbfinale zwischen der ersten und zweiten Mnanschaft der TuS Koblenz.

Tore: 1:0 Elias Raithel (7.), 2:0 Max Herrig (13.), 2:1/4:2 Shawn Marc Blum (24./59., FE), 3:1/4:1 Tobias Klein (32./51.)