Wasserversorgung : Im Landkreis werden Millionen Euro in die Wasserversorgung investiert

Der neue Hochbehälter bei Kröv soll mehr Wasser speichern. Foto: SGD Nord Foto: TV/SGD Nord

Wittlich Im vergangenen Jahr wurde in der Verbandsgemeinde Thalfang das Wasser knapp: Damit das nicht mehr passiert, wird das Leitungsnetz im Landkreis erneuert.

Der Klimawandel macht es erforderlich: Die Wasserversorgung muss in vielen Regionen überarbeitet werden. Im vergangenen Jahr musste zum Beispiel die Verbandsgemeinde Thalfang Wasser aus Hermeskeil „importieren“, um die Versorgung zu gewährleisten. Deshalb investiert die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord im Landkreis Bernkastel-Wittlich gleich in mehrere Projekte. Dafür werden über sechs Millionen Euro locker gemacht.

Wegweisendes Projekt in Traben-Trarbach: Ein landesweit wegweisendes Projekt der Wasserversorgung in Höhe von rund 20 Millionen Euro wird derzeit in der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach umgesetzt. Hierfür hat das Land Rheinland-Pfalz über 12,5 Millionen Euro Fördermittel bewilligt, wovon im letzten Jahr bereits über fünf Millionen Euro ausgezahlt wurden.

Wassernetze werden zusammengeschlossen: Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit zwischen den Verbandsgemeindewerken Traben-Trarbach und dem Zweckverband Wasserversorgung Eifel-Mosel (ZWEM) wurden verschiedene Baumaßnahmen umgesetzt, die nun erstmals eine gegenseitige Belieferung mit Trinkwasser aus unterschiedlichen Gewinnungsgebieten im Alftal ermöglichen und so die Versorgungssicherheit untereinander erhöhen. Damit kann möglichen Engpässen besser begegnet werden.

Brunnensanierung in Bengel: So werden die drei Brunnen der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach in Bengel saniert. Zudem wurde ein neuer Brunnen gebohrt und sämtliche Wasserleitungen zum Pumpwerk Bengel verlegt. Hierfür musste die Bahnstrecke Trier-Koblenz aufwendig und technisch anspruchsvoll, durchpresst werden. Das neu errichtete Pumpwerk verfügt über zwei Edelstahlspeicher mit insgesamt 300 Kubikmeter Volumen. Etwa 30 Prozent Energie können gegenüber dem früheren Pumpwerk durch moderne Technik eingespart werden. Auf dem Pultdach wird eine Photovoltaikanlage errichtet, die Strom zum Eigenverbrauch generiert. Das Trinkwasser wird anschließend zum neuen Hochbehälter Kröver Bergneu gepumpt und von dort verteilt. Der Speicher der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach verfügt über zwei Wasserbehälter in Edelstahlbauweise, die jeweils 350 Kubikmeter Trinkwasser fassen.

Wasserkammer in Kröv: Mit dem Bau einer zweiten Wasserkammer am Zentralhochbehälter Kröver Höhe des Zweckverbands Wasserversorgung Eifel-Mosel (ZWEM), können zukünftig 500 Kubikmeter Wasser zusätzlich vorgehalten werden. Die Gebäude des Hochbehälters Kröver Bergneu als auch des Pumpwerkes in Bengel wurden entsprechend der Nachhaltigkeitsstrategie in Holzrahmenbauweise errichtet und verschalt.

Renaturierung in Klausen: Ein weiteres Beispiel für die Verwendung der Fördermittel im Landkreis ist die Renaturierung des Dormesbach in der Verbandsgemeinde Wittlich-Land dar. In Klausen-Pohlbach wurde das Gewässer auf einer Länge von rund 100 Metern von Mauern und Betonhalbschalen befreit. Mit dem Ziel einer naturnahen Sohlenstruktur wurden die Böschungen flach ausgebildet. Damit ist der Bach für die Menschen wieder erlebbar und trägt zu einer gesteigerten Lebensqualität im Dorf bei. Die Maßnahme bedeutet auch eine deutliche Verbesserung der Gewässerqualität. Die Gesamtinvestitionskosten betrugen 400000 Euro und wurden zu 90 Prozent finanziell unterstützt.