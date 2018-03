später lesen Trier Tufa-Musical sucht Verstärkung für „Natürlich blond“ Teilen

Twittern

Teilen



Für die Musical-Produktion „Natürlich Blond“ sucht das Team des Tufa-Musicals nach Talenten ab 16 Jahren. Eine erste Infoveranstaltung findet am Sonntag, 18. Februar, um 18 Uhr in der Tufa Trier statt. Gesucht werden junge Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren. Vorkenntnisse in den Bereichen Schauspiel, Gesang und Tanz sind nicht nötig. Das Musical „Natürlich blond“ wird in Workshops und Proben erarbeitet. Die Premiere ist für Freitag, 14. September, geplant. Außerdem werden Freiwillige gesucht, die sich hinter den Kulissen an der Produktion beteiligen möchten. Auch hierüber wird in der Informationsveranstaltung am 18. Februar gesprochen. Das Tufa-Musical wird jedes Jahr aufgeführt, unter der musikalischen Leitung von Dominik Nieß und der Regie von Stephan Vanecek stehen im Schnitt 40 Darsteller auf der Bühne. Als Vocalcoach steht Katharina Scherer zur Verfügung, die Choreographie übernimmt Angelika Bucks. Begleitet wird das Ensemble vom Tufa-Orchester.