U-Haft nach missglücktem Anschlag

Nach der Durchsuchung seiner Wohnung ist gegen einen 25-jährigen Magdeburger Haftbefehl erlassen worden. Der Mann soll einen Sprengstoffanschlag auf ein Polizeigebäude geplant haben. Er sitze jetzt in Untersuchungshaft, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Es bestehe ein dringender Tatverdacht. Die U-Haft sei nötig, weil Fluchtgefahr bestehe. Der 25-Jährige soll im Juli 2017 versucht haben, mit einem selbstgebastelten Sprengsatz ein Polizeigebäude im Magdeburger Stadtteil Stadtfeld in die Luft zu jagen. Weil der Sprengsatz nicht zündete, scheiterte der Versuch. Er hätte aber ernsten Schaden anrichten können. Die Polizei hatte am Dienstag die Wohnung des Mannes durchsucht und Beweismittel sichergestellt. Auch Waffen wurden gefunden. Die Ermittler gehen von weiteren Tatbeteiligten aus. Hinweise auf ein terroristisches Motiv gebe es nicht.

(dpa)