Überfall auf Mann aus Bitburg

Ein 31-jähriger Mann aus Bitburg ist nach eigenen Angaben in der Neujahrsnacht von zwei Unbekannten auf dem Nachhauseweg überfallen und leicht verletzt worden.

Gegen 3 Uhr befand sich der 31-Jährige nach dem Besuch einer Silvesterfeier in Velbert-Mitte (Nordrhein-Westfalen) zu Fuß auf dem Heimweg zu seiner Unterkunft in Heiligenhaus-Unterilp. Als er dabei nach längerer Laufzeit, unter anderem über den Panoramaradweg, die innerörtliche Hauptstraße in Heiligenhaus erreicht hatte, wurde er nach eigenen Angaben plötzlich und unerwartet von zwei unbekannten Männern angesprochen und aufgefordert, sein Mobiltelefon auszuhändigen.

Der 31-Jährige weigerte sich und versuchte stattdessen, davonzulaufen. Die zwei Unbekannten holten ihn aber nach nur kurzer Strecke ein. Sie stoppten den Bitburger und warfen ihn zu Boden.

Hierbei zog sich das Opfer leichtere Verletzungen an den Händen, am Kopf und an der Hüfte zu. Trotzdem gelang es dem Überfallenen erneut zu flüchten und den beiden Straftätern zu entkommen.

Der missglückte Raub wurde der örtlichen Polizei gegen 3.40 Uhr bekannt. Fahndungsmaßnahmen nach den zwei Räubern verliefen zu diesem Zeitpunkt ohne Erfolg, zumal das deutlich nach Polizeiangaben alkoholisierte Opfer keine genaueren Beschreibungen zu den zwei flüchtigen Tätern abgeben konnte.