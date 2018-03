später lesen Politik Umfragen: SPD fällt auf neues Rekordtief Teilen

() Knapp eine Woche vor ihrem Mitgliederentscheid über eine neue große Koalition ist die SPD in der Wählergunst auf ein Rekordtief abgesackt. In einer Umfrage von Infratest Dimap kommen die Sozialdemokraten nur noch auf 16 Prozent. Das sind zwei Punkte weniger als Anfang Februar. Parteienforscher machen dafür das Chaos in der SPD verantwortlich.