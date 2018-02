später lesen Wittlich Unbekannter beschädigt parkendes Auto Teilen

Ein graues, parkendes Fahrzeug wurde am Dienstag, 27. Februar, gegen12.40 Uhr an der Einmündung zur Trierer Landstraße von einem bisher unbekannten Fahrzeug touchiert und stark beschädigt. Das Fahrzeug mit unbekanntem Kennzeichen, das vermutlich von der Trierer Landstraße in die St. Bernhard-Straße einbog, müsste Schäden an der vorderen Fahrzeugbeleuchtung und graue Lackanhaftungen an der Karosserie der Fahrerseite aufweisen. Das teilt die Polizei mit. Ein Zeuge gab an, dass es sich um ein größeres, helles Fahrzeug, vermutlich einen Lieferwagen, handele. Am Unfallort gefundene Fahrzeugteile deuten darauf hin, dass das Verursacherfahrzeug weiß lackiert war. Am geparkten Auto entstand ein Schaden von rund 3000 Euro.