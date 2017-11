später lesen Unfall: Geparktes Auto wird auf Gegenfahrbahn geschleudert Teilen

Eine 34-jährige Autofahrerin ist in Winden in der Pfalz auf ein am Fahrbahnrand geparktes Auto aufgefahren und hat es auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Dort prallte eine entgegenkommende Autofahrerin mit dem Wagen zusammen, wie die Polizei in Wörth am Samstag mitteilte. Beide Fahrerinnen wurden leicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen war die Unfallverursacherin am Freitag zu schnell durch die Ortschaft gefahren und deshalb gegen das linke Heck des geparkten Wagens gestoßen. Insgesamt wurden bei dem Unfall vier Autos beschädigt, der Schaden liege bei 42 000 Euro. dpa