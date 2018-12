Unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat sich in der Nacht auf Sonntag n Oberthal der Fahrer eines vermutlich schwarzen Mercedes der C-Klasse, nachdem er ein Schild auf einer Verkehrsinsel in der Hauptstraße umgefahren hatte, berichtet die Polizei. Von Melanie Mai

Andere Verkehrsteilnehmer hätten wegen des fehlenden Schildes die Insel bei Dunkelheit nicht so leicht erkennen konnten. In der Folge kam es zu einem Unfall. An der Unfallstelle blieben Fahrzeugteile des ursprünglichen Unfallfahrzeuges zurück, die auf den benannten Fahrzeugtyp hindeuten.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in St. Wendel unter der Telefonnummer (0 68 51) 89 80 in Verbindung zu setzen.